16:12 | 25.10.2022
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Вже 500 населених пунктів на Тернопільщині без світла

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Від електропостачання на Тернопільщині додатково відключили ще кілька населених пунктів. Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його словами, диспетчер Західного регіону НЕК “Укренерго” дав завдання відключити ще кілька ліній електромереж в населених пунктах Тернопільської області.

  • Станом на 13.00 відключено понад 500 населених пунктів. Ситуація змінюється щохвилини. Я звертаюсь до усіх підприємців та побутових споживачів. Допоможіть нашим енергетикам. Ми зможемо подолати труднощі, якщо трохи зекономимо сьогодні, – каже Володимир Труш.

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