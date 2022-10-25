На Тернопільщині від продажу підакцизних товарів місцеві бюджети отримали більше, ніж сподівалися

Понад 86,8 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів отримали територіальні громади Тернопільщини впродовж січня-вересня 2022 року. При цьому надходження платежу перевищили очікування на 23 відсотки. Відтак додатково до місцевих скарбниць спрямували 16,4 млн гривень. Так, від реалізації тютюнових виробів надійшло 35,3 млн грн (41%). Продаж алкоголю додав 29,2 млн грн (33%), а пива – 22,3 млн грн (26%).

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну продукцію на теренах Тернопільщини, сплатили до державної казни 33 млн грн акцизного податку. Додаткові надходження платежу склали 6,7 млн грн, бо надійшло платежу на 25 відсотків більше, ніж очікувалося. Основна сума податку, а це 17,8 млн грн, надійшла від виробництва пива. Виготовлення горілчаної продукції додало бюджету країни від Тернопілля 15,1 млн грн акцизного податку.