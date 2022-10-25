«Тернопільоблгаз» поверне до бюджету понад 400 тис грн, переплачених за газ закладами освіти

Постановою Західного апеляційного господарського суду залишено без змін рішення суду першої інстанції за позовом Бережанської окружної прокуратури щодо стягнення із ТОВ «Тернопільоблгаз» понад 400 тис грн переплачених за газ.

Встановлено, що суб’єкт господарювання безпідставно завищував ціну на природний газ, постачання якого на договірних умовах здійснював навчальним закладам колишнього Козівського району Тернопільської області. За ініціативою постачальника були укладені додаткові угоди щодо збільшення ціни палива при фактичному зниженні на ринку цін на природний газ. Відтак Бережанська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства на користь навчальних закладів зайво сплачені бюджетні кошти, – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.