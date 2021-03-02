Чотири навчальні заклади Тернопільщини – у ТОП-100 найкращих в Україні

У рейтинг найкращих шкіл України потрапили: на 46 місці – Українська гімназія ім. І.Франка, на 53 місці – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича, на 93 – Заліщицька державна гімназія, а на 99 – Бережанська школа №3.