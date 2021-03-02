Чотири навчальні заклади Тернопільщини – у ТОП-100 найкращих в Україні
Видання «Фокус» опублікувало рейтинг загальноосвітніх шкіл України.
У рейтинг найкращих шкіл України потрапили: на 46 місці – Українська гімназія ім. І.Франка, на 53 місці – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича, на 93 – Заліщицька державна гімназія, а на 99 – Бережанська школа №3.
Серед найкращих шкіл України, в переважній більшості, навчальні заклади із обласних центрів-мільйонників – Києва, Дніпра, Харкова тощо. Із районних центрів у ТОП-100 представлені Чортків, Калуш, Фастів, Ніжин, Стрий, Заліщики, Ковель та Бережани.
До слова, рейтинг формувався на основі результатів ЗНО-2020.