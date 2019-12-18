Вже вдруге рішення про передачу приміщення будинку творчості в Почаєві сесією не прийнято

Сьогодні розпочала роботу 50 сесія Почаївської міської ради.

Як повідомляє депутат Тарас Паляниця, більше години розглядали питання приналежності приміщення, де сьогодні проводить свою діяльність Почаївський будинок дитячої творчості та спорту.

Юридично приміщення належить Почаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., проте утримується колективом будинку дитячої творчості.

На сесії розглядати питання передачі управління приміщенням фактичному власнику – Почаївському БДТ, однак проти виступає керівництво Почаївської школи, яке планує використовувати його для навчання учнів через недостачу місць в своїх двох корпусах.

Вже вдруге рішення про передачу приміщення будинку творчості не прийнято. Майно залишаються в управлінні школи.