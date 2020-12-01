Як прали у Бережанах понад сотню років тому?

Як прали у нашому місті понад сотню років тому?

Бойові операції завжди потребували надійного забезпечення з тилу. Особливо важливим було питання чистоти, зокрема шпитальної білизни та бинтів. Як із цією відповідальністю справлялись у Бережанах в далекі до появи пральних машинок часи?

На фото бачимо військову парову пральню у Бережанах 1916 року. Враховуючи військові потреби, подібні заклади мали статус Dampfwäscherei. Їх обладнували паровими двигунами, що обертали величезні циліндричні металеві баки з брудними речами. У середині ми могли б побачити великі посудини для відмочування, а також жердини для просушування білизни.

Поруч із будівлею видно вантажівку з двома водіями-техніками у шкіряних куртках та кашкетах. На борті вантажівки – надпис «Лазаретне прання білизни». Біля переднього лівого крила розміщений флагшток із прапором та червоним хрестом. У товаристві офіцерів та технічного персоналу пральні, можливо полонених, бачимо групу жінок. Двоє з них мають на голові апостольники – черничі покривала-намітки. У часи Першої світової війни католицькі черниці стали надійною опорою у лікувальній справі й також могли слідкувати за чистотою і якістю робіт пралень.

На задньому плані праворуч: корпус Польської бурси імені Якубовича в Бережанах, одне крило якої збереглось до наших днів та розташоване на території Бережансього АТК. Це допомагає приблизно зрозуміти, де була розташована Dampfwäscherei (пральня) у нашому місті понад сто років тому. Михайло Музичка