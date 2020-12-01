Від початку року в області зареєстровано 76 випадків вперше діагностованої ВІЛ-інфекції, з них у 18 пацієнтів — СНІД

Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань повідомляє, що ВІЛ/СНІД, як і COVID-19, має пандемічний характер з високими темпами поширення та смертельними наслідками.

За 11 місяців 20-го року в області зареєстровано 76 випадків вперше діагностованої ВІЛ-інфекції, з них у 18 пацієнтів встановлено діагноз СНІД.

5 випадків пацієнтів у віковій групі 20-24 роки, 6 випадків – 25-29 років, по 26 випадків – 30-39 років та 40-49 років у віці 50 років і старше зареєстровано 5 випадків.

8 дітей народилось від ВІЛ-інфікованих матерів.

У 81,6 % випадків шлях передачі статевий, 7,9 % пацієнтів інфікувалися парентеральним шляхом,10,5 % – діти народженні від ВІЛ-інфікованих матерів.

Серед ВІЛ-інфікованих 25 померло, з них безпосередньо від СНІДу 12, від ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз – 3.

Випадки ВІЛ/СНІДу зареєстровані в усіх районах області, але найбільше в Кременецькому, Збаразькому та м. Тернополі.

За 10 місяців 2020 року в області знизилась кількість обстежень на ВІЛ. Так, якщо за 10 місяців 2019 в області було проведено 34275 обстежень, то за аналогічний період 2020 року 27153.