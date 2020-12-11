У Тернополі при церкві Матері Божої Неустанної Помочі триває безстрокова акція «Нагодуй бідного»

Метою акції є допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Настоятель церкви отець Ігор Павлій та брат Вінкентій разом з парафіянами церкви організували збір продуктів харчування, які згодом разом із працівниками Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) передають найбільш потребуючим парафіянам цієї ж церкви.

Творити добро для близьких і незнайомих вам людей, для кожного, хто цього потребує- це найгідніша справа. Друзі, не будьмо байдужими! Разом ми зможемо допомогти тим, кому це дійсно необхідно. А також пам’ятаймо, що добро повертається сторицею.

Щиро вдячні всім тим, хто вже долучився до цієї доброї ініціативи.

Запрошуємо долучатися до благодійної безстрокової акції «Нагодуй бідного»

P.S. Робити добро легко – головне почати.

Наша адреса: вул.Лисенка ,8.

Тел. 22-02-62, 067 530 59 40.