На горі Юрчинських у Чорткові тривають роботи підсвітки прапора та хреста
Комунальне підприємство «Міськсвітло» вже завершує роботу над влаштуванням підсвітки прапори України та хреста, що на горі Юрчинських у Чорткові.
Підсвітка працюватиме виключно завдяки встановленим сонячним панелям та акумулятору.
Нагадаємо, у рамках проєкту «Сонячний Чортків» завдяки роботі КП «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортків отримає в якості гуманітарної допомоги рекордну серед українських громад кількість сонячних панелей – 908 шт. загальною потужністю 315 кВт (першу партію вже отримано, поступово встановлюючи їх для потреб комунальних закладів).