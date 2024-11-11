На горі Юрчинських у Чорткові тривають роботи підсвітки прапора та хреста

Комунальне підприємство «Міськсвітло» вже завершує роботу над влаштуванням підсвітки прапори України та хреста, що на горі Юрчинських у Чорткові.

Підсвітка працюватиме виключно завдяки встановленим сонячним панелям та акумулятору.

Нагадаємо, у рамках проєкту «Сонячний Чортків» завдяки роботі КП «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортків отримає в якості гуманітарної допомоги рекордну серед українських громад кількість сонячних панелей – 908 шт. загальною потужністю 315 кВт (першу партію вже отримано, поступово встановлюючи їх для потреб комунальних закладів).