Якому району Тернопільщини виділили найбільше коштів на зарплати медикам

Тернопільщина отримала останній розподіл коштів Держбюджету на заробітні плати медикам. Кошти надійдуть у райони та громади, де виникла заборгованість. Зокрема, за ініціативи голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни та народних депутатів України від Тернопільщини, які змогли донести потребу у цих коштах Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, постановою Кабіму нам виділили понад 65 мільйонів гривень. Ще більше 8 млн. грн. на погашення заборгованості на сесії обласної ради виділили з обласного бюджету. Це, як наголосив Степан Барна, вагомий крок з боку держави на підтримку районів та громад, які допустили таку ситуацію у себе на місцях.

Детальніше про те, скільки коштів отримали райони та громади, – в інфографіці: