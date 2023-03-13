Тернопільський гурт TVORCHI не зміг виїхати в промотур «Євробачення» через заборону Мінкульту

Заборону на виїзд TVORCHI отримали, з їхніх слів, через «митців-зрадників», які виїхали та не повернулися в Україну

Учасники«Євробачення-2023» від України, тернопільський гурт TVORCHI не зміг виїхати з України через нові правила перетину кордону чоловіками від Мінкульту. Про це музиканти повідомили на своїй інстаграм-сторінці.

Як ідеться в повідомленні, через заборону під питанням опинилися промовиступи перед конкурсом «Євробачення», які роблять усі учасники пісенного конкурсу. Окрім цього, було зірвано виступ у столиці Кенії Найробі, куди USAID запросив музикантів виступити на відкритті муралу в межах проєкту «Стіна» та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди.

Весною 2022 року ми, як і усі свідомі українські артисти, почали давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України. Збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі першої потреби для тимчасово переселених осіб та інше, — кажуть TVORCHI.

Заборону на виїзд TVORCHI отримали, з їхніх слів, через «митців-зрадників», які виїхали та не повернулися в Україну. Зокрема, йдеться про скандал навколо коміка Андрія Щегеля, який отримав дозвіл на виїзд з України та втік у Туреччину.

Терен