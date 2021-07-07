У Тернополі продовжується війна з зеленими насадженнями

При благоустрою прибудинкових територій складається враження, що іде війна з зеленими насадженнями, повідомив голова громадської організації «Екоальянс» з Тернополя Олександр Філь і привів приклад подібних дій на проспекті Степана Бендери, 86.

– Зрозуміло, що при розширенні дороги частина кущів, квітника йде під видалення. Не зрозуміло чому їх треба знищувати, коли їх можна пересадити. Чому безжально вирізаються здорові дерева, які не заважають проведенню робіт? У Тернополі укріплюється якийсь дух нищення, дух зухвалого нахабства у ставленні до зелених насаджень. Про яке європейське місто можна казати? Ми більше подібні на «большые Васюки» з Остапа Бендера, – з болем констатує Олександр Філь.

Екоактивіст звернувся з пропозиціями до міського голови Тернополя Сергія Надала та його заступника Владислава Стемковського:

– ввести правило у проект благоустрою додати підрозділ екології. У ньому аргументувати необхідність видалення кущів, дерев газонів;

– ввести практику не видалення, а пересаджування у інші місця, кущів, дерев.

– придбати для Тернополя машину для пересаджування великих дерев. Такі у європейських країнах використовують всюди.

– У решті-решт ми самі шкодимо іміджу Тернополя, – підсумував пан Філь.