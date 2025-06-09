«Нереальне небо над нашим містом перед стихією» — так підписав серію світлин фотограф Олег Федорчук, зафіксувавши надзвичайне природне явище, що охопило Кременець 9 червня. Світлини миттєво поширилися соцмережами, викликавши і захоплення, і тривогу.

На фото видно масивні шаруваті хмари, які нависають над містом, утворюючи своєрідну “повітряну хвилю”, що накриває околиці. Потужна атмосферна фронтальна система, ймовірно, супроводжувалася сильним вітром, опадами та зміною тиску — класичні ознаки наближення бурі.

Особливо вражає контраст між темними клубами неба та спокійним, мальовничим ландшафтом Кременця, який, здається, застиг перед натиском природи. Серед помітних об’єктів — Богоявленський монастир та гора Бона, що стоять як символ стійкості на фоні рухомого, нестабільного неба.

📸 Світлини передають не лише красу, але й силу стихії — нагадуючи, наскільки природа може бути і вражаючою, і непередбачуваною.