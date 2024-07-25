12:22 | 25.07.2024
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За день на Тернопільщині сталася шість пожеж

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Протягом минулої доби виникло 6 пожеж:, повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області 
• пожежа сухої трави на відкритій території площею 0,06 га у селі Чистилів Білецької ТГ Тернопільського району;
• пожежа сміття на першому поверсі закинутої двоповерхової будівлі у місті Тернопіль. Вогнем знищено підлогу, 4 віконні рами, двоє дверей, облицювання стін та стелі на площі 30 м кв. Під час гасіння пожежі врятовано дану будівлю;
• пожежа закинутого дачного будинку на території дачного кооперативу у місті Тернопіль на вулиці Овочева;
• пожежа господарської будівлі у селі Горішня Слобідка Монастириської ТГ Чортківського району. Від вогню врятовано господарську будівлю;
• пожежа сміття на відкритій території площею 0,0003 га у місті Тернопіль на вулиці Об’їзна;
• пожежа автомобіля «Opel Vivaro» у місті Тернопіль на вулиці Будного.

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