Волонтер на кріслі колісному проїхав 400 кілометрів Тернопільщиною, щоб зібрати гроші на FPV-дрони

Понад 400 кілометрів за 9 днів проїхав на кріслі колісному волонтер з Тернополя Сергій Цитриков. Це другий етап благодійного заїзду, який організував чоловік, щоб зібрати гроші на FPV-дрони для українських захисників.

Про це волонтер розповів Суспільному.

Сергій Цитриков каже, безпілотники виготовляє сам. Збираючи гроші, відвідав Зборів, Козову, Бережани, Підгайці, Монастириська, Бучач і Зарваницю. Сьогодні, 23 липня, повернувся до Тернополя.

“Мені вдалося зібрати 236 тисяч гривень. Десь на 15 дронів. В мене акція така: “Тисяча кілометрів на кріслі колісному”. І планую третій етап в сторону Теребовлі, Чорткова. То вийде, що я об’їду всі колишні районні центри Тернопільської області”.

Акцію “Тисяча кілометрів на кріслі колісному” чоловік розпочав у травні цього року. За два етапи заїзду, каже Сергій Цитриков, проїхав понад 700 кілометрів. Третій етап планує провести у вересні, розповів чоловік.