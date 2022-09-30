Чому виникає апатія та де брати сили. Поради психолога

Не хочеться нічого робити, новини вже не викликають емоцій, а все, що відбувається навколо, – не хвилює? Стан апатії зараз знайомий багатьом українцям. Разом з психологинею проєкту «Незламна мама» від «Фонду Маша» Сусанною Ангеловою розбираємося, як з цим боротися.

Звідки береться апатія? Звісно, що вона може бути симптомом багатьох психічних розладів. Проте зараз це – масове явище, складова частина реакції нашої психіки на військовий стрес.

– Повномасштабне вторгнення росіян зруйнувало звичне життя більшості родин в Україні, – пояснює психологиня Сусанна Ангелова. – Від жінок з програми «Незламна мама» я часто чую: «Мій світ розлетівся на друзки», «Я не розумію, як мені вчинити», «Я не можу припинити цей жах». Головні ознаки апатії – це відсутність енергії для виконання звичних справ, пасивність, ігнорування власних проблем, небажання дізнаватися щось нове чи знайомитися з людьми, невідчуття емоцій, коли трапляються хороші чи погані речі. У небезпечній ситуації ми реагуємо примітивно: бий, тікай або завмирай. Це реакції, які ми отримали у спадок ще від динозаврів. Проте у нас є способи приборкання внутрішніх драконів.

Три кити, на яких стоїть відновлення жаги до життя – це увага до свого тіла, творчість та спілкування. Займайтеся тим, що завжди тішило. Спробуйте щось нове. Допоможіть вашому мозку згадати, як отримувати насолоду від життя.

Ось кілька способів, які радить психологиня Сусанна Ангелова:

Намагайтеся щодня займатися фізичними вправами. Вони мають включати кардіонавантаження, розтяжки та релаксацію.

Проводьте більше часу з друзями та близькими людьми.

Спробуйте зав’язати нові знайомства, стосунки чи заведіть домашнього улюбленця.

Дозвольте собі відпочивати. Щоб повернутися до життя, треба достатньо спати і налагодити циркадні ритми сну, тобто спати вночі, а бути активними вдень.

Згадайте аромат, який асоціюється у вас із найщасливішими моментами минулого. Що це: кориця, кава, цитруси? Парфуми? Заповніть простір навколо себе цим запахом.

Знайдіть для себе творче заняття, яке приносить задоволення. Це може бути кулінарія, малювання чи ліплення, рукоділля чи музика.

Спробуйте фототерапію: озирніться навколо та сфотографуйте все, що вважаєте красивим, передивіться щасливі світлини з архіву, зробіть нову фотосесію.

Ігри надають смак нашому життю, тому грайте в настільні ігри з близькими, дитячі ігри з дітьми, побігайте з власним собакою чи пограйтеся з котами. Все це сприяє задоволенню!

А що робити, коли бракує мотивації для великої кількості справ?

Розбивайте великі завдання на дрібніші, щоб відчувати задоволення після кожного виконаного підзавдання.

Придумайте собі винагороду та нагороджуйте себе щоразу, коли закінчуєте дію.

Програма реабілітації «Незламна мама» спеціально розроблена спеціалістами з психології та посттравматичних синдромів для жінок та дітей, що постраждали від війни. Це 3-тижневий офлайн-табір, де з учасниками проєкту працюють психологи, а потім – онлайн-підтримка протягом трьох місяців. Підтримати проєкт можна тут: https://dobro.ua/project/nezlamna_mama/