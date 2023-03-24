За минулу добу тернопільські патрульні виявили п’ять автомобілів, які перебували в розшуку ДВС

Один з автомобілів — Volvo, охоронці порядку зупинили за порушення ПДР на вулиці 15-го Квітня. Перевіривши інформацію про водія та транспортний засіб згідно з базами даних, встановили, що автівка також перебуває в розшуку ДВС.

Патрульні повідомили про подію працівників державної виконавчої служби, склали на водія відповідні адмінматеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.

У всіх інших випадках, інспектори також передали інформацію про події працівникам ДВС для подальшого з’ясування всіх обставин.