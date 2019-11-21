Новий кліп тернопільського гурту “ВІА Кіп’яток” набуває шаленої популярності у мережі (ВІДЕО)

Популярний гурт “ВІА Кип’яток”, який створили коміки із команди “VIP Тернопіль”, презентував свій новий кліп на пісню “Весіллє”.

Прем’єра відео відбулася сьогодні (21 листопада) на офіційному каналі колективу в мережі YouTube.

За словами творців кліпу, це продовження блокбастеру “Синя смужка”. Головна героїня вішає на цвях синю смужку і леопардові лосіни та виходить заміж за Джованні. Все йде добре, поки наприкінці весілля вона не дізнається страшну новину…