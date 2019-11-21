13:25 | 21.11.2019
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Новий кліп тернопільського гурту “ВІА Кіп’яток” набуває шаленої популярності у мережі (ВІДЕО)

Irena 58 Views Прокоментуй!

Популярний гурт “ВІА Кип’яток”, який створили коміки із команди “VIP Тернопіль”, презентував свій новий кліп на пісню “Весіллє”. 

Прем’єра відео відбулася сьогодні (21 листопада) на офіційному каналі колективу в мережі YouTube.

За словами творців кліпу, це продовження блокбастеру “Синя смужка”. Головна героїня вішає на цвях синю смужку і леопардові лосіни та виходить заміж за Джованні. Все йде добре, поки наприкінці весілля вона не дізнається страшну новину…

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