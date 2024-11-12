Загальний товарообіг Тернопілля склав 57млрд 853 млн гривень

Впродовж десяти місяців 2024 року загальний товарообіг у зоні діяльності Тернопільської митницісклав 57 млрд 853 млн гривень.

Імпортували товарів на суму 30 млрд 481 млн грн, а експортували – на 27 млрд 372 млн гривень.

За цей період зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 80 країн світу.

До країн, з яких в область надійшло найбільше товарів, варто віднести Китай, адже у відсотковому еквіваленті це – 23,6 відс. від усього імпорту, Польщу – 18,4 відс., Німеччину – 10,4 відс., Нідерланди – 6,5 відс. та Італію – 4,3 відсотка. Експортували здебільшого до Польщі – 29 відс. від усього експорту, Німеччини – 5,6 відс., Італії – 5,5відс., Нідерландів – 5,8 відс. та Бельгії – 4,3 відсотка.

Основними бюджетоформуючими імпортними товарами, митне оформлення яких здійснювалосяТернопільською митницею були:

• автомобілі легкові ;

• насоси для рідин ;

• трактори ;

• прокат з нелегованої сталі;

• інсектициди, фунгіциди, гербіциди .

У лідерах найбільш експортованих товарів:

• цукор з цукрових буряків ;

• пшениця ;

• олія рослинна ;

• світильники електричні ;

• прокат листовий з вуглецевої сталі .