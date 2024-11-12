19:21 | 12.11.2024
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Загальний товарообіг Тернопілля склав 57млрд 853 млн гривень

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Впродовж десяти місяців 2024 року загальний товарообіг у зоні діяльності Тернопільської митницісклав 57 млрд 853 млн гривень.

Імпортували товарів на суму 30 млрд 481 млн грн, а експортували   на 27 млрд 372 млн гривень.

За цей період зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 80 країн світу.

До країн, з яких в область надійшло найбільше товарів, варто віднести Китай, адже у відсотковому еквіваленті це 23,6 відс. від усього імпорту, Польщу 18,4 відс., Німеччину 10,4 відс., Нідерланди 6,5 відс. та Італію 4,3 відсотка. Експортували здебільшого до Польщі 29 відс. від усього експорту, Німеччини 5,6 відс., Італії 5,5відс., Нідерландів 5,8 відс. та Бельгії 4,3 відсотка.

Основними бюджетоформуючими імпортними товарами, митне оформлення яких здійснювалосяТернопільською митницею були:

автомобілі легкові;
насоси для рідин;
трактори;
прокат з нелегованої сталі;
інсектициди, фунгіциди, гербіциди.

У лідерах найбільш експортованих товарів:

цукор з цукрових буряків;
пшениця;
олія рослинна;
світильники електричні;
прокат листовий з вуглецевої сталі.

 

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