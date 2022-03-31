Захищаючи Україну від рук окупантів, загинув мешканець Тернопільщини Василь Бумба

Сумна звістка навідала Збаражчину! Загинув від рук окупантів збаражанин, Василь Бумба захищаючи наш край! Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Щирі співчуття родині та друзям нашого Героя!

Загиблого воїна у Збаражі будуть зустрічати орієнтовно о 13:00 год біля Добривідського перехрестя.

Далі з покійним зможуть попрощатись сусіди у дворі по вул. Грушевського, 66.

Парастас відбудеться о 19:00 в Успенській церкві.

Похорон в п’ятницю о 13:00.

Вічна пам’ять загиблому!

Хай Бог дарує перемогу Україні!

Слава Богу та Слава Україні!!!