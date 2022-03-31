На Тернопільщині в ДТП потрапив автомобіль з біженцями з Харкова

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 березня 18 в с. Хмелівка Тернопільського району. Близько 17.00 годин автомобіль «Jaguar E-Pace» врізався в «Jeep Renegade», що стояв на узбіччі.

Внаслідок аварії травми отримали четверо людей, які перебували в британському позашляховику. Водій «Jaguar E-Pace» отримав травми легкого ступеня важкості та відмовився від госпіталізації, а ось його пасажирки були госпіталізовані в лікувальні заклади області: дві жінки в Тернопільську обласну клінічну лікарню, а 83-річна харків’янка потрапила в КНП «Теребовлянська міська лікарня».

Слід зазначити, що припаркований на узбіччі «Jeep Renegade» стояв внаслідок того, що напередодні сам потрапив у ДТП.







