Заказник на Тернопільщині можуть закрити для полювання. Товариство мисливців і рибалок проти

Горішньо-Івачівська водойма входить до складу гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський». В минулому році вступили зміни в закон «Про природно-заповідний фонд України» ст. 26 зі змінами від 23.05.2017р. в якій йдеться що «..забороняється полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник..»

Тобто, Івачівську водойму, яка служила десятки років, як основне місце полювання на пернату дичину для мисливців м. Тернополя та області можуть закрити. Про це йдеться у групі Тернопільська МРО УТМР. Полювання та риболовля на Тернопільщині.

В зв’язку з тим Українське товариство мисливців і рибалок району готує колективне звернення до певних структур, з надією полювати на цій водоймі і надалі, тому що заказник виконує функції збереження тільки водних ресурсів, і жодних проблем з використанням водойми для введення мисливського господарства не виникає.

Просимо всіх, кому не байдуже майбутнє Івачівської водойми прийти в УТМР м. Тернопіль вул.. Багата 5а. і поставити свій підпис під «Колективним зверненням», – просить товариство.