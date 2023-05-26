Завдано майже 30 тис. грн збитку на річці Серет

25 травня 2023 року, державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з представниками відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, зафіксовано шість порушень Правил рибальства.

Подія відбулась на річці загальнодержавного значення Серет біля села Більче -Золоте Чортківського району Тернопільської області

Близько 20 години виявлено місцевого мешканця, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – сіткою «парашут». У такий спосіб громадянину вдалось виловити рибу – верховодка – 350 екз., загальною вагою – 5,405 кг.

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять – 29 750 грн. Рибу та заборонені знаряддя лову вилучено до рішення суду.

Цього ж дня, виявлено двох громадян, які здійснювали вилов риби, забороненими знаряддями лову – сіткою підйомною «хватка» у кількості 2 од.

На осіб оформлено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень.

Також зафіксовано три адміністративні порушення по ч. 3 ст. 85 КУпАП (перевищення загальної кількості гачків, ловля в забороненому місці та пересування на плавзасобі під час нерестової заборони).

Завдяки оперативним діям інспекторів, шкоди рибному господарству України не завдано

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95