Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, який народився селі Панівці, а проживав в селі Озеряни Борщівської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Харківській області загинув 03 серпня 2024 року солдат ГРИГОРИШИН Василь Іванович, 1984 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!