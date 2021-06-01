У Тернополі від COVID-19 щеплюватимуть усіх, хто записався через “Дію”

У тимчасовому центрі масової вакцинації проти COVID-19, що відкриється на базі кінотеатру ім. Довженка у Тернополі, щеплюватимуть населення від коронавірусу 7 бригад з імунізації

Про це повідомила директорка Департамент охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко під час сьогоднішнього засідання комісії ТЕБ та НС.

Центр працюватиме у вихідні дні. В них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Вакцинація відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

Щеплюватимуть вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac.