15:01 | 1.06.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі від COVID-19 щеплюватимуть усіх, хто записався через “Дію”

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У тимчасовому центрі масової вакцинації проти COVID-19, що відкриється на базі кінотеатру ім. Довженка у Тернополі, щеплюватимуть населення від коронавірусу 7 бригад з імунізації

Про це повідомила директорка Департамент охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко під час сьогоднішнього засідання комісії ТЕБ та НС.
▪ Центр працюватиме у вихідні дні. В них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
▪ Вакцинація відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

▪ Щеплюватимуть вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac.

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