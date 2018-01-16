Як діти потішили ув’язнених на Тернопільщині жінок

Днями діти Марійської дружини храму УГКЦ Христового Воскресіння м. Збараж з вертепним дійством відвідали ув’язнених жінок у Збаразькій виправній колонії №63.

Для жінок, які відбувають покарання у в’язниці, Вертепне дійство у виконанні малих дітей є тим промінчиком світла Вифлеємської зірки, яке приходить до них за колючий дріт і попадає у найтемніші закутки. Щороку в’язничний капелан отець Омелян Колодчак разом з дітками Марійської дружини приносить радісну вістку для засуджених. Зворушливий виступ Марії і Йосифа, ангелів, пастушків, царів, зірочок і місяця не залишив байдужим нікого в залі. На обличчях жінок сльози змінювала радісна посмішка від віншування маленького пастушка.

Отець Омелян присутнім вручив образочки Зарваницької Матері Божої і пообіцяв просити в своїх молитвах заступництва і опіки для них у Небесної Неньки.

За повідомленням Надії Тхір прес-службі Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.