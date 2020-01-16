Жінка на Тернопільщині відзначила 100-річний ювілей

100-літній ювілей відсвяткувала жителька Теребовлі Анастасія Бунько

15 січня, на ювілей до найповажнішої іменинниці Теребовлянської громади завітав міський голова Сергій Поперечний. 100 років життя у цей день відзначила Бунько Анастасія Сидорівна. Родину пані Анастасії свого часу переселили з території теперішньої Республіки Польща до Запорізької області. Там, щоправда, вони затрималися ненадовго і перебралися на західну Україну – до Кровінки, на Теребовлянщині. Проживши у Кровінці більше 20-ти років – побудувалися у Теребовлі. Тут бабуся Анастасія живе разом із дочкою та її сім’єю.

“Довголіття – дар Божий, особливо – коли здоров’я дозволяє радіти родинним зустрічам та гостинам, залишатися доброзичливою і цікавою людиною, – зазначає Сергій Іванович з приводу візиту до ювілярки, – тож бажаю пані Анастасії та всій її родині міцного здоров’я і процвітання. А нашій громаді – побільше таких патріотично налаштованих, мудрих старожилів”.

Сама ж іменинниця настановляла міського голову “триматися за Україну” і навзаєм бажала довгих років життя та мудрих рішень.

Теребовлянська ОТГ