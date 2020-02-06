12:01 | 6.02.2020
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Житель Ланівців викрав скутер, аби потрапити додому

Irena 2 Views Прокоментуй!
Житель Ланівців викрав скутер, аби потрапити додому. Про зникнення транспортного засобу повідомила мешканка села Буглів.
 
Жінка зазначила, що в нічний період невідома особа привласнила її двоколісний транспорт, який знаходився на території господарства.
 
У ході оперативно розшукових заходів працівники поліції встановили, що до злочину причетний житель районного центру 1990 року народження. В минулому крадій вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
 
Підозрюваний розповів, що приїхав до села погостювати у приятеля. Після застілля чоловік вирішив повернутися в Ланівці, але громадський транспорт вже не ходив. На території одного будинковолодіння помітив скутер, який без труднощів завів й на ньому відправився додому.
 
Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.
 
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 289 ККУ.
 
Фото ілюстративне.
 
 

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