Житель Ланівців викрав скутер, аби потрапити додому. Про зникнення транспортного засобу повідомила мешканка села Буглів.

Жінка зазначила, що в нічний період невідома особа привласнила її двоколісний транспорт, який знаходився на території господарства.

У ході оперативно розшукових заходів працівники поліції встановили, що до злочину причетний житель районного центру 1990 року народження. В минулому крадій вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Підозрюваний розповів, що приїхав до села погостювати у приятеля. Після застілля чоловік вирішив повернутися в Ланівці, але громадський транспорт вже не ходив. На території одного будинковолодіння помітив скутер, який без труднощів завів й на ньому відправився додому.

Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 289 ККУ.

Фото ілюстративне.