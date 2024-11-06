Житель Тернопільщини намагався відкупитися від поліцейських

Працівники Борщівського відділення поліції задокументували факт пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Аби уникнути адміністративної відповідальності житель району, пропонував правоохоронцям 20 000 гривень.

Під час патрулювання місцевості, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення ПДР. За кермом транспортного засобу перебував 28-річний чоловік. У ході перевірки документів, працівники поліції встановили, що у чоловіка відсутні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Вже у ході спілкування з водієм правоохоронці відчули різкий запах алкоголю, однак пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник в категоричній формі відмовився. Натомість, щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським гроші. Пропозицію надати неправомірну вигоду зафіксували нагрудні камери правоохоронців.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст. 369 – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України, а також поліцейські склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.121, ч.1,2 ст.126 та ч.1 ст.130 КУпАП України.

Міру покарання правопорушнику обере суд. Триває слідство.