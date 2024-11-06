Визначна подія відбулася в історії Вірменської церкви в Бережанах — 260-річчя з дня її заснування. З нагоди ювілею було освячено відреставровану дзвіницю храму.

Храм за роки свого існування став справжнім духовним осередком не лише для вірменської громади Тернопільщини, але й для вірян з сусідніх областей та місцевих жителів.

У святині поєднані українська та вірменська культури, які переплелися в її архітектурі та оздобленні. Собор став живим свідченням багатовікової традиції міжнаціональної злагоди та взаємоповаги, закладеної ще бережанськими вірменами при його будівництві.

Сьогодні цей величний храм продовжує символізувати єдність нашого суспільства, де кожна національна спільнота та конфесія користуються однаковою повагою та шаною. Він залишається не лише архітектурною пам’яткою, але й втіленням духовної спадщини та культурного розмаїття нашого краю.