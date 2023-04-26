У Нових Петликівцях на Бучаччині староста та голова громади продали сільську раду? (відео)

Жителі села Нові Петликівці на Бучаччині повідомили журналістам про дерибан землі.

Люди обурені, адже минулого року в селі з’явився інвестор, який обіцяв побудувати ферму. Та цього не сталося, а про недобре сповістило ревіння безнозпил у селі. На території колишнього колгоспу повирізали 30 річні дерева, які садили покоління жителів цієї громади.

А далі розпочалось найцікавіше. Дивним чином у інвестора виявились документи права власності на приміщення контори (вона ж сільрада та пошта) та інших об’єктів, що не підпадали розпаюванню. За загадкових обставин «з молотка» був проданий і млин, який декілька років тому був уже куплений жителем села (!)

На сьогодні у селі немає ні обіцяної збудованої ферми, ні величезного приміщення сільради.

– В нас в селі є майже чотири сотні паїв. Дали кому 200 гривень, кому – 100. Загалом дали п’ятдесятьом людям. То навіть не 50 % пайовиків. І він каже: «то вже все моє». А моє тоді де? – обурюється жителька села Нові Петликівці Марія Тишко.

Громада обурена таким свавіллям і вимагає компетентні органи та владу розібратись у питанні. Хоча, до влади, мабуть, апелювати дарма. Бо саме староста округу та очільник Бучацької ОТГ допустили це свавілля.

– Там, де мала бути обіцяна ферма, вже все заросло бузиною. Колись довкола було багато дерев – берези, горіхи, горобина. Їх посадив чоловік, який тримав на фермі пасіку, – розповідає місцева жителька Софія Гева. – Одного разу чую страшний звук пил. Питаю, що сталося. Кажуть: ферма продана. З тим мав би розібратися староста села, а він каже, що все за правилами.

Детальніше – у відео.