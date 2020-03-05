Тернопіль придбав 20 білоруських автобусів

У рамках створення єдиної комунальної транспортної компанії, яка надаватиме якісні послуги із пасажирських перевезень у Тернополі, КП «Тернопільелектротранс» отримало 20 нових автобусів, що незабаром курсуватимуть за новою маршрутною мережею громадського транспорту.

Придбані автобуси відповідають стандартам Євро-5 й оснащені двигунами внутрішнього згоряння на зрідженому паливі, екологічно безпечні. Автобуси марки «МАЗ 206» є низькопідлоговими та закуплені на кошти Тернопільської міської ради за договором лізингу з державним банком «ПриватБанк».

Частина автобусів буде курсувати за маршрутом №35, частина – на новому маршруті №21, а також на тих маршрутах, де не можуть проїхати тролейбуси та великогабаритні автобуси – це до мікрорайонів «Новий Світ», Кутківці, Пронятин.

Нагадаємо, у Тернополі оголошено конкурс на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді. Конкурс триватиме до кінця березня.