Жителька Чортківського району видурила у чоловіка з Львівщини 85 тисяч гривень

До Чортківського районного відділу поліції звернувся житель міста Новий Розділ Львівської області із заявою про шахрайство. Жінка, з якою він спілкувався на сайті знайомств, видурила у нього 85 тисяч гривень.

Як встановили поліцейські, зловмисницею виявилася 19-річна жителька району. На сайті знайомств жінка зареєструвалася під чужим іменем та прикріпила чуже фото. Не повідомила й про те, що вона вже заміжня. Мешканець Львівщини вподобав те, що бачив на екрані, й став спілкуватися, відтак за обіцяні зустрічі став платити гроші. Жінка була щедра на слова та обіцянки, а за це отримувала немалі кошти. Загалом – 85 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Триває досудове розслідування.