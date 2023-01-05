Жительку Теребовлі поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки

44-річна жінка, скориставшись неуважністю продавця, викрала з торгового закладу мобільний телефон.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від адміністратора одного з торгових закладів, що в обласному центрі, про те, що невідома особа викрала мобільний телефон вартістю майже кілька тисяч гривень.

У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили, що до злочину причетна 44-річна жителька Теребовлї. Жінка раніше проблем із законом не мала. Викрадене у неї вилучено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.