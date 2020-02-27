Жителя Тернопільщини в Америці розшукують приватні детективи

Віктор Смеречинський у спільноті «Українці Чикаго» попереджає про двох аферистів. Діють вони переважно на території Чикаго, хоча інколи шукають свої жертви і по всій Америці, повідомляє ПроТе.

Один з Чернівців, а ось інший – житель Чорткова. Останній займається махінаціями з грин-картами. Знаходить жертву, обіцяє їй підняти кредитну історію. Після чого оформляє на людину кілька кредитних карточок, з яких потім знімає гроші.

Зараз кілька жертв об’єдналися і найняли приватних детективів, щоб вивести аферистів на чисту воду.