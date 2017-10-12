Зведений загін націоналістів з Тернополя прибув боронити землю в Почаєві (фото)

Зведений загін НВР Правого сектору та ВО Тризуб ім.Степана Бандери прибув у місто Почаїв, для запобігання прийняття незаконнного рішення місцевої ради про передачу землі московському патріархату, який є розсадником сепаратизму у наших краях. Активісти ПС, Тризубу спільно з Національним Корпусом та ВО Свобода готові до рішучих дій та недопущення зрадницьких дій місцевої влади.

Нагадаємо, сьогодні має відбутись засідання Почаївської міської ради, під час якого депутати планують передати землю, на якій розташована Почаївська лавра, в безоплатне і постійне користування «духовенству» з Московського патріархату, якому поки що належить лавра.