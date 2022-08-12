Звільнили директора Кременецької опорної лікарні Павла Кисіля

Проблеми у КНП “Кременецька опорна лікарня” є давно. Хоча директор медичного закладу Павло Кисіль їх заперечує і переконує, що в установі усе гаразд, сьогоднішнє рішення депутатів Кременецької міської ради про його звільнення підтверджує протилежне.

У Кременці відбулося чергове сесійне засідання міської ради. Одне з головних питань, які розглядали, “Про дострокове розірвання контракту з директором Комунального некомерційного підприємства «Кременецька опорна лікарня» Кременецької міської ради”. Цьому передували аудит, конфлікти, зустрічі міського голови з представниками колективу лікарні та численні звернення і суперечки. Як результат, депутати майже одноголосно прийняли рішення про звільнення нинішнього директора.

Ще до початку засідання присутні на сесії зауважили, що такої явки депутатів не було за всю історію 8-ого скликання. Адже за перебігом подій навколо Кременецької опорної лікарні стежили не лише ЗМІ та активісти, а й усі кременчани.

А от директор лікарні на сесію не з`явився. Він раптово захворів і з сьогоднішнього дня (з 11.08.2022) перебуває на лікарняному. Та, як пояснює юридичний відділ Кременецької міської ради та депутат Ірина Сідорова, яка є практикуючим адвокатом, є усі законні підстави та відповідні положення, згідно яких договір з директором може бути достроково розірваним на наступний робочий день після завершення періоду тимчасової непрацездатності.

Поряд з цим активісти, які брали участь у засіданні, запропонували перевірити: чи насправді Павло Кисіль лікується. Як пояснила керівник Кременецького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Людмила Станько, контроль за лікарняним здійснює комісія організації, яка ініціює цю перевірку (лікарня або міська рада як власник).

Відсутність директора Кременецької лікарні не завадила депутатам прийняти рішення. Майже одноголосно, 32 із 33 присутніх обранців, підтримали дострокове розірвання контракту.

Проте говорити про завершення цієї історії ще зарано, переконані депутати. Ймовірніше за все, попереду судова тяганина, у якій керівник лікарні доводитиме, що відповідає своїй посаді і звільнили його, начебто, безпідставно.

Хоча депутати, які ініціювали проведення аудиту в лікарні, запевняють, що медзаклад уже зазнає негативних змін через недотримання умов Контракту директором лікарні.

Сьогодні отримала інформацію про те, що в нашій лікарні забирають два відділення: кардіології та неврології, – зазначила депутатка Марія Задворна. – Ми так довго йшли до того, аби у Кременці була опорна лікарня. А тепер через некваліфікованого керівника можемо втратити цей статус.

Зробила висновки й комісія міської ради, яка проводила службове розслідування щодо визначення винних посадових осіб КНП «Кременецька опорна лікарня» Кременецької міської ради у невиконанні або неналежному виконанні ними службових обов’язків.

“З огляду на зазначене, міська рада визнає дії керівника комунального підприємства такими, що систематично порушують умови Контракту.

Більше того, міська рада робить висновок про неможливість подальшої роботи директора КНП «Кременецька опорна лікарня», оскільки це може призвести до неналежного виконання статутних завдань підприємством, його неефективної діяльності, неналежного надання медичного обслуговування”, – йдеться у висновку.

Хоча крапку у цій історії ставити ще зарано, все ж значна частина колективу Кременецької лікарні сьогодні зітхнула з полегшенням.

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