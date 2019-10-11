У Збаразький Пенсійний фонд шукають 22 працівників

Проводиться набір на 22 посади державної служби у відділ ретроконверсії управління застосування пенсійного законодавства в Головному управлінні Пенсійного фонду України в області (робоче місце – м. Збараж).

✅Умови оплати праці:

Посадовий оклад згідно з штатним розписом на 2019 рік – 5110 грн., надбавки за вислугу років на державній службі та ранг державного службовця – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

✅Посадові обов’язки:

1. Сканує пенсійні справи в програмному забезпеченні «РетроКонверсія», формує томи пенсійної справи.

2. Забезпечує відправлення відсканованих справ на сервер для кадрування.

3. Проводить кадрування відсканованих документів.

4. Здійснює заповнення форм атрибутів документа та його збереження.

5. Перевіряє відповідність задокументованих зображень паперовій пенсійній справі.

6. Відправляє скановану пенсійну справу в центральний електронний архів.

7. Створює електронні пенсійні справи шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд для забезпечення обслуговування громадян з доступом до пенсійної справи незалежно від місця звернення.

8. Дотримується вимог законодавства щодо збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

✅Перелік необхідних документів:

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби.

2) Резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається шляхом заповнення на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції – www.nazk.gov.ua). Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Строк подання заяв до 18 жовтня 2019 року включно.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за номером (0352) 25 18 05, на сайті pfu.gov.ua/tr/ або порталі вакансій career.gov.ua.