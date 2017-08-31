Під підлогою Надставної церкви виявили підземне приміщення! (відео)

Тернопільські активісти продовжують досліджувати підземелля міста. Нещодавно голова громадської організації «City Project» Андрій Кір представив перший варіант карти тернопільських підземель. Створена вона на основі даних георадара, біолокації та фізичного обстеження. На сьогоднішній день активісти проводять дослідження під Надставною церквою. І вже за два дні знайшли чимало цікавого: потенційні підземні переходи, замкові мури, руїни будівель та можливі залишки в’їзних воріт. Але найцікавіше виявили сьогодні, каже Андрій Кір – на глибині 2-2,5м по центрі храму виявили підземне приміщення/камеру.

Наразі важко стверджувати, що це конкретно і яке його призначення. Версій декілька: від крипти до підземної камери, що з’єднувалась з підземним ходом. За словами Андрія Кіра, потрібно шукати шляхи як потрапити туди. Хоча раніше багатьма стверджувалося, що під храмом підземель не залишилось чи не було взагалі. Ну і так, щоб вас заінтригувати:

А що, як це сховка нашої легендарної тернопільської Біблії, інкрустованої коштовним камінням? Чи, можливо, то саме той шлях, кудою невідомі патріоти за радянських часів вночі проникали в церкву та піднімали український прапор? 😉