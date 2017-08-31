Тернополян перевозив таксист “під кайфом”

Автомобіль Daewoo Lanos, який їхав з порушенням ПДР, патрульні помітили у селі Смиківці 30 серпня, близько 3-ї години ночі.

Під час спілкування з 23-річним водієм у поліцейських виникла підозра, що громадянин знаходиться в стані наркотичного сп’яніння. Його поведінка не відповідала обстановці.

Водій заперечував, що вживав наркотичні засоби, однак відмовився від проходження медичного огляду. Інспектори склали на водія протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами в стані сп’яніння) та винесли постанову за ст.121 (Порушення ПДР)