Під Тернопільським озером проходить підземний хід.

СЕРІЯ НАЙЦІКАВІШИХ ТА НАЙЗАГАДКОВІШИХ ФАКТІВ ПРО ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ. 2 ФАКТ.

Під водами ставу проходить таємний хід до Загребелля: Ян Тарновський, перед тим як зупинити води Серету, збудував під дамбою перехід на захід. На Загребеллі, у ліску, є вхід у підземелля, який засипали будівельним сміттям. Існування підземного ходу від Старого замку до Кутківців підтверджується спогадами будівельників, які відновлювали замок на початку 1950-х років. Споруда має ще три поверхи вниз. У нижньому вони виявили масивні залізні двері в зовнішній стіні, через які потрапили в муровану штольню заввишки у людський зріст.