Двері Тернополя. Витребеньки декоративних граток

Спорудження цієї кам’яниці – номер п’ятнадцять по вулиці В’ячеслава Чорновола — датують 1906 роком.

Тутешні двері непогано збереглись, якщо не рахувати відсутності скла й трохи спрощений через брак деталей візерунок однієї з частин декоративних граток.

Чим ці двері відрізняються від інших? Перш за все, химерністю завитків та ліній. Отак навіть відразу не скажеш, що то за візерунок і яка деталь припасована до якої. По-друге, тут цікаві дерев’яні дещиці, зверніть увагу з якою прискіпливістю вони виготовлені.

Анна Золотнюк.