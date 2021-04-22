Лікарям на Тернопільщині нарешті виплатили зарплату за березень минулого року

КНП “Кременецька опорна лікарня” повідомляє, що 19.04.2021 нарешті повністю виплатили заборгованість по заробітній платі перед працівниками КНП “Кременецька опорна лікарня ” за березень 2020 року!

Висловлюємо подяку Кременецькій міській раді та голові Смаглюку Андрію Миколайовичу за виділені кошти! Адже погашення заборгованості стало можливим саме завдяки бажанню зрозуміти проблему і вирішити її! Працівникам нашого лікувального закладу дякуємо за терпіння та розуміння! – йдеться у повідомленні медичного закладу.