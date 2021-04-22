10:01 | 22.04.2021
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Лікарям на Тернопільщині нарешті виплатили зарплату за березень минулого року

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КНП “Кременецька опорна лікарня” повідомляє, що 19.04.2021  нарешті повністю виплатили заборгованість по заробітній платі перед працівниками КНП “Кременецька опорна лікарня ” за березень 2020 року!

  • Висловлюємо подяку Кременецькій міській раді та голові Смаглюку Андрію Миколайовичу за виділені кошти! Адже погашення заборгованості стало можливим саме завдяки бажанню зрозуміти проблему і вирішити її! Працівникам нашого лікувального закладу дякуємо за терпіння та розуміння! – йдеться у повідомленні медичного закладу.
 

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