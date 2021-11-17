18 людей померли: невтішна статистика COVID-19 на Тернопільщині
367 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 16 листопада 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 18:
1 – жінка 71р., м.Тернопіль;
2 – жінка 81р., м.Тернопіль;
3 – чоловік 80р., м.Тернопіль;
4 – жінка 66р., м.Тернопіль;
5 – чоловік 55р., Кременецький район;
6 – жінка 61р., м.Тернопіль;
7 – жінка 64р., м.Тернопіль;
8 – жінка 76р., Чортківський район;
9 – чоловік 64р., м.Тернопіль;
10 – жінка 80р., Чортківський район;
11 – жінка 83р., м.Тернопіль;
12 – жінка 89р., м.Тернопіль;
13 – чоловік 83р., Тернопільський район;
14 – жінка 76р., Тернопільський район;
15 – чоловік 55р., Тернопільський район;
16 – чоловік 84р., Тернопільський район;
17 – жінка 86р., м.Тернопіль;
18 – чоловік 78р., Кременецький район.
одужало – 565 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 2 097
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 98 636 осіб;
одужало – 86 614 осіб;
летальних випадків – 1 847 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 11 117 (9 738 одужало, 227 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 118 (1 531 одужало, 52 летальних)
– Тернопільський район – 59 006 (51 243 одужало, 1 030 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 26 754 (22 839 одужало, 461 летальних)
– Чортківський район – 28 513 (25 633 одужало, 587 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 3 702 (3 305 одужало, 47 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (67 осіб) ):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 3
• Вишнівецька селищна ОТГ – 5
• Кременецька міська ОТГ – 24
• Лановецька міська ОТГ – 14
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ –16
• Шумська міська ОТГ – 5
Тернопільський район (247 осіб) ):
• Байковецька сільська ОТГ – 3
• Бережанська міська ОТГ – 10
• Білецька сільська ОТГ – 12
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 20
• Великобірківська селищна ОТГ – 2
• Великогаївська сільська ОТГ – 6
• Залозецька селищна ОТГ – 10
• Збаразька міська ОТГ – 32
• Зборівська міська ОТГ –2
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 1
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 2
• Микулинецька селищна ОТГ – 4
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 4
• Підволочиська селищна ОТГ – 16
• Підгаєцька міська ОТГ – 1
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 9
• Скориківська сільська ОТГ – 5
• Теребовлянська міська ОТГ – 11
• Тернопільська міська ОТГ – 92
Чортківський район (53 особи) ):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 2
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 7
• Заводська селищна ОТГ – 6
• Заліщицька міська ОТГ – 2
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 6
• Копичинецька міська ОТГ – 6
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 5
• Нагірянська сільська ОТГ – 3
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 1
• Чортківська міська ОТГ – 9