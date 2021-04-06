Людмила Сушко з Тернопільщини «оживила» героїв поеми Тараса Шевченка

Героїв поеми «Катерина» Тараса Григоровича Шевченка «оживила» мисткиня з Тернопільщини Людмила Сушко.

«Тернополяни» поспілкувалися з талановитою краянкою та більше дізналися про особливості створеної лялькової композиції.

Щоб вшанувати генія українського народу, борця за волю, талановитого поета і художника Тараса Шевченка мисткиня з села Буцнів Великоберезовицької громади Людмила Сушко створила унікальну лялькову композицію, яка відображає фрагмент відомої поеми «Катерина».

Робота привертає увагу поціновувачів мистецтва та популяризує українську культуру.

Композицію мисткиня презентувала у Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості з нагоди відзначення 207-ої річниці з дня народження Тараса Шевченка.

«Мені випала можливість познайомитися з директором Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Володимиром Сушком. Під час спілкування він надав ідею створити роботу до одного із творів Шевченка. Цим твором стала відома поема «Катерина»», – поділилася умілиця художнього моделювання ляльок.

Для роботи над композицією майстриня використовувала флексику, пінопласт, клей та фарби.

Реалізувала задуману роботу Людмила Сушко протягом тижня. Саме стільки знадобилося мисткині, щоб створити героїв поеми Шевченка «Катерина».

Під вмілими руками майстрині ожила картина тогочасного суспільства, важкої долі зрадженої дівчини з малям на руках.

«У своїй роботі я хотіла провести межу між колоритною, мальовничою Україною, красунею Катериною і «москаликом», його зрадою. Якщо уважно придивитись, то задня частина роботи – барвиста, у травах і квітах знаходиться затишна хатинка. Неподалік неї, на окраїні, стоїть «москалик» – на чорній землі, – розповіла Людмила Сушко. – Своєю композицією хотіла донести почуття героїв поеми. Для прикладу, Катерину – її смуток і водночас ніжну материнську любов».

За словами Людмили Сушко, ляльки дуже зацікавлюють дітей, допомагають по-новому поглянути на українську творчість.

«Завдяки таким роботам, можна зацікавити дітей до творчості українських поетів. Також використовуючи дану техніку є можливість виконати сценки в мініатюрі і до казок Івана Франка, Лесі Українки та інших видатних постатей в українській літературі, мистецтві», – пояснила Людмила Сушко.

Ляльки мисткині набули популярності далеко за межами України. Вони допомагають передати настрій, характер, професії людей, їхні почуття та емоції. Деякі з них, навіть, мають власне ім’я.

«У своїй основі лялька несе позитивну енергетику, осучаснення її дає можливість збереження національних традицій. Можливо зараз вона несе в собі інше значення, тому, що все змінюється. Та не треба забувати, що все створене з любов’ю і з душею, а ще, дотримуючись певного ритуалу, несе гарну енергетику і зміцнює віру у все хороше, що відбувається у нашому житті», – підкреслив провідний методист Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Іван Кузишин.

Також він зазначив, що з умілицею художнього моделювання ляльок з гумового матеріалу «флексика» Людмилою Сушко директора центру познайомила широко відома у мистецьких колах майстриня народних художніх промислів художнього розпису по склі Юлія Сватко з села Мишковичі.