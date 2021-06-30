На Тернопільщині продовжують гасити пожежу на сміттєзвалищі

У Малашівцях Тернопільської громади продовжують гасити вогонь на сміттєзвалищі. Про це розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, площа пожежі складає 70 метрів квадратних. На місці події працює 16 рятувальників та три одиниці техніки. Додатково залучили 5 автомобілів комунальних служб.

Нагадаємо, вчора, 29 червня, повідомлення про пожежу надійшло о 13 годині. Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів.