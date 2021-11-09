Вандалу, який плюндрував могили на Тернопільщині, винесли вирок

Крадіжки металу на тернопільському цвинтарі відбувалися вночі з 13-го на 14-те, а також із 17-го на 18 квітня. Чоловік викручував круглі металеві ручки з надгробних кришок та гранітних плит.

Йому вдавалося залишатися непоміченим, однак правоохоронці за кілька днів після скоєння злочину таки встановили, що до крадіжки металу причетний уродженець Херсонської області, який переїхав на Тернопільщину до знайомої.

Тернопільський міськрайонний суд засудив на п’ять років 43-річного вандала, який пошкодив близько 40 могил на місцевому кладовищі. Чоловік двічі приходив на Микулинецький цвинтар, щоби позрізати з могил металеві елементи. Після затримання у сховку злочинця знайшли близько 20 кг металу, вкраденого із кладовища.



