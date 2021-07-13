На Чортківщині чоловік викрав теля

Відбувши покарання за крадіжку, такий собі Василь швидко зрозумів, що чесною працею багато не заробиш. Відтак наприкінці травня цього року під вечір нишпорив він навколишніми селами. Аж раптом на пасовищі села Рожанівка Чортківського району побачив прив`язане однорічне досить вгодоване телятко.

Трохи зачекавши та переконавшись, що навколо – ані душі, спритний злодій спокійно витягнув із землі штир разом із мотузкою та завів чужу тварину на своє обійстя у сусіднє село Солоне. До речі, за ринковою ціною воно вартувало 14 тис. 333 грн., тобто злодій скоїв досить серйозну крадіжку.

Зважаючи на злодійське минуле чолов’яги, можна впевнено сказати, що наступного дня він відправив би теля у руки заготівельників або й сам би вкоротив тваринці віку, а м’ясо продав би на ринку.

На щастя, не встиг. Оскільки першими до Василя завітали правоохоронці. За таємне викрадення чужого майна (ч.1 ст. 185 КК України) проти нечистого на руку селянина було порушено кримінальне провадження. Усвідомлюючи, що йому знову загрожує тюремне ув’язнення, підозрюваний повністю визнав свою провину та відшкодував потерпілому завдані збитки й запропонував укласти угоду про примирення. Потерпілий погодився.

Відтак Заліщицький районний суд угоду затвердив та, відповідно до її умов, призначив горе-злодієві 80 годин громадських робіт. А ще зобов’язав сплатити на користь держави майже 690 грн. процесуальних витрат.