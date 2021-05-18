55 років: школа мистецтв на Тернопіллі відсвяткувала ювілей

Днями 55-літній ювілей відзначила Козівська початкова спеціалізована школа мистецтв.

З нагоди свята у навчальному закладі провели концерт.

Як зазначив директор школи Володимир Гнатейко, на даний час у їх закладі мистецьку освіту здобувають понад 300 вихованців.

У своєму привітанні керівник згадав випускників школи мистецтв, які пов’язали своє життя з музикою та стали успішними у своїй професії. Серед них – доценти, викладачі музичних закладів, заслужені діячі мистецтв України, заслужені вчителі, керівники закладів музичної освіти, музиканти, солісти світових консерваторій, музичних закладів, лауреати Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

“Всі твори, які представлені у концертній програмі, виконані на високому професійному рівні. Козівська початкова спеціалізована школа мистецтв готує справжніх митців”, – зазначила начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Марія Іваніцька.

За матеріалами Козівської ОТГ