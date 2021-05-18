Хто на Тернопільщині найбільше шукає роботу?

Цьогоріч незайняті мешканці Тернопільщини активно шукали роботу. За перші 4 місяці 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 26,7 тис. осіб, з них 18,8 тис., через відсутність прийнятних пропозицій роботи, були визнані безробітними (торік – на 16,1% менше).



На Тернопільщині на 34,7% зменшилася потреба в робочій силі. З початку року служба зайнятості області оперувала інформацією про наявність 7027 вільних робочих місць, з них 5,5% із заробітною платою вищою від середньої по області, 45% – з мінімальною з/п.

Цьогоріч змогли знайти роботу майже 5 тис. краян, з них 20 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску. 2 безробітних відкрили власну справу, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 26 уклали контракт на проходження військової служби.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 709 осіб, після їх завершення 211 – отримали постійні місця праці.

Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 1207 безробітних; 1116 – його завершили, з них 965 вже працевлаштувались. Також, 5 краян отримали безкоштовний ваучер на оплату навчання; 2-є підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського ЦПТО ДСЗУ.

Станом на 01.05.2021 неукомплектованими залишалися трохи більше 1 тис. вакансій. Найбільше шансів знайти місце праці мали трактористи, водії, підсобники, продавці, кухарі, каменотеси, будівельники, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів. Сталою є потреба у лікарях (загальної практики, анестезіологах, інфекціоністах, офтальмологах та ін.).



На одну пропозицію роботи в області претендували 11 безробітних, найбільша конкуренція – на Зборівщині (70) та Монастирищині (57).

На початку травня ц.р. за допомогою обласної служби зайнятості роботу шукали 11,2 тис. безробітних. Із них 59,1% – жінки, третина – молодь віком до 35 років, половина – жителі сільської місцевості, кожен третій – має додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 1300 – колишні працівники РДА та місцевих рад.